Galatasaray'ın Konya maçı 11'i netleşiyor

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezona Denizli'de aldığı yenilgiyle başladı. Futbol olarak da kötü bir görüntü veren sarı-kırmızılı ekipte Konyaspor karşısında ilk 11 değişecek.

Bel fıtığı ameliyatı geçiren, aynı zamanda da cezasından dolayı Denizli deplasmanında takımının başında olamayan Fatih Terim, Konyaspor'la TT Stadı'nda oynanacak karşılaşmayla sahalara dönecek.

FATİH TERİM, 3 DEĞİŞİKLİK YAPACAK

65 yaşındaki hoca, Denizli deplasmanında dökülen oyuncularını sert bir dille uyarırken, kadroda da revizyona gidecek. Terim, ilk 11'de 3 değişiklik yapacak.

Ligin ilk maçında kırmızı kart gören Marcao'nun yerine savunmada Donk forma giyecek. Sarı-kırmızılı takımın savunma 4'lüsü Mariano-Donk-Luyindama-Nagamoto şeklinde olacak.

Savunmada zorunlu değişikliğe gidecek olan Galatasaray'da, orta saha kurgusu da değişecek. Selçuk İnan kulübüye çekilecek yerine ise yeni transfer Nzonzi sahada olacak. Orta sahada Nzonzi-Seri-Belhanda'yı kullanacak olan Fatih Terim, Jimmy'yi de yedek soyunduracak.

Geçtiğimiz günlerde böbrek taşı düşüren Feghouli'nin maça yetişmesi durumunda Jimmy Durmaz'ın yerine Cezayirli yıldız oynayacak. Feghouli iyileşemezse ise forma Emre Mor'a teslim edilecek.