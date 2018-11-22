Galatasaray'ın Konyaspor maçı 11'i

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında yarın Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Süper Lig'de 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyeti olan Galatasaray, 23 puanla ikinci sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 5'inden beraberlik ve 3'ünden yenilgiyle ayrılan Atiker Konyaspor ise 17 puanla 9. sırada bulunuyor.

G.SARAY'DA 3 SAKAT, 3 CEZALI VAR

Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş ve futbolcular Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Ryan Donk, Atiker Konyaspor maçında görev yapamayacak.

Sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve ameliyat edilen Emre Akbaba da karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak.

3-5-2 DİZİLİŞİYLE SAHADA OLACAK

Sahaya 3-5-2 dizilişiyle çıkmayı planlayan Galatasaray'ın Konyaspor maçında sahada olması beklenen ilk 11 şu şekilde:

Muslera, Ozan, Maicon, Serdar Aziz, Linnes, Ömer Bayram, Selçuk İnan, Fernando, Feghouli, Onyekuru, Eren Derdiyok