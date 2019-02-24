Galatasaray'ın listesindeki 2 futbolcu

Galatasaray'da transfer çalışmaları erken başladı. Muslera'ya alternatif arayan Fatih Terim, ayrıca sezon sonunda ayrılması beklenen Belhanda'nın yerine de oyuncu bakmaya başladı.

ORTA SAHAYA TRAVNİK

Luyindama, Marcao ve Onyekuru gibi isimleri takıma kazandıran scout ekibi ile sürekli görüşen Terim'e Jablonec'te oynayan Travnik'in ismi sunuldu. Sezon sonunda Belhanda'yı satmayı kafasına koyan Galatasaray yönetimi, 24 yaşındaki oyuncuyu transfer ederek Faslı yıldızın boşlıuğunu doldurmak istiyor.

Yönetim, son iki haftada yaptığı 2 asist ve attığı 3 golle performansını katlayan Belhanda'da hatrı sayılır bir bonservis elde etmeyi planlıyor. Ara transfer döneminde Fatih Terim'in, Al-Ittihad'e satışına onay vermediği Younes Belhanda, Arap kulüplerinin şimdiden iştahını kabartmış durumda. Sarı Kırmızılı ekip, Belhanda'da 9-11 milyon euro arası gelir elde etmeyi planlıyor.

MUSLERA'YA ALTERNATİF RİZE'DEN

Muslera'ya alternatif arayan Terim'e Çaykur Rizespor'un genç kalecisi Gökhan Akkan önerildi. Beşiktaş'ın da listesinde olan Gökhan, Çaykur Rizespor'da gösterdiği başarılı performansın ardından Milli Takıma yükselmeyi başarmıştı.