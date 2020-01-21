Galatasaray'ın listesindeki stoperler

Devre arasında Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'yı kadrosuna katan Galatasaray, stoper alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

TERİM'DEN 3 KİŞİLİK LİSTE

Kolombiyalı Murillo'yu isteyen sarı-kırmızılı takım, oyuncunun Celta Vigo'yu tercih etmesi nedeniyle yeni isimlere yöneldi. Fatih Terim'in listesinde, 3 futbolcu var.

Galatasaray'ın gündemine gelen ilk isim, Arsenal'de forma şansı bulamayan Mustafi. 27 yaşındaki Alman futbolcu için İngiliz ekibiyle masaya oturacak olan Galatasaray yönetimi, Arsenl'in teknik direktörü Arteta'nın kararına göre hareket edecek.

Listenin ikinci sırasında yer alan Avusturyalı Dragovic de Mustafi gibi yeterince süre alamadığı için ayrılmaya sıcak bakıyor. Bu sezon 8 maçta görev yapan 28 yaşındaki futbolcu için kiralama teklifi yapılacak. Mustafi'den sonuç alınamazsa, Dragovic için görüşmeler başlayacak.

Terim'in bir diğer alternatifi ise yerli olacak. Mert Çetin'i Roma'dan kiralayamayan Cimbom, Basel forması giyen 21 yaşındaki Eray Cömert için devreye girecek. Milli takım tercihini İsviçre'den yana kullanan genç savunmacı, bu sezon 28 maçta oynadı.