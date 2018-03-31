Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 2018 yıllı olağan mali genel kurulda, eski Galatasaray Kulübü Ticaret Direktörü ve Mağazacılık AŞ Genel Müdürü Ali Öğüdücü'nün konuşma yaptığı sırada bazı üyeler sataşmada bulundu.

Galatasaray'ın Mali Genel Kurulu'nda olay çıktı - İZLE

TARTIŞMA YAŞANDI 5 DAKİKA ARA VERİLDİ

Öğüdücü, konuşmasını tamamladıktan sonra kendisine karşı çıkan Cemal Kadir Sevim'in yanına gitti. Daha sonra ise ikili arasında tartışma yaşandı. Salonda yaşanan bu gerginliğin ardından genel kurala 5 dakika ara verildi.

BAŞKAN SAKİNLEŞTİRDİ

Bu arada Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gerginlik sonrası kürsüye çıkarak, "Kontrolsüz öfke kaos yapar, bizi birbirimize düşürür. Kim olursa olun saygılı olun. Bizi dosta düşmana mahcup etmeyin" dedi.

Üyelere sakin olmaları konusunda uyarılarda bulunan Başkan Cengiz, "Lütfen arkadaşlar hepimiz Galatasaraylıyız. Lütfen eski ya da yönetime kızgın da olsanız Galatasaray'a yakışır şekilde kendinizi muhafaza edin. Burası Türkiye'nin batıya açıklan penceresi, kültür yuvası. Kavganın yeri değil, bize yakışmaz. Öfkenizi rakiplerinize tutun. Dostlarına toleranslı durun. Hepiniz kardeşsiniz. Kontrolsüz öfke kaos yapar, bizi birbirimize düşürür. Ben konuşmama başlarken saygılı olun dedim. Kim olursa olun saygılı olun. Bizi dosta düşmana mahcup etmeyin" dedi.