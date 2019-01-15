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Galatasaray'ın Marcao için ödeyeceği bonservis belli oldu

Chaves kulübüne Marcao için 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği Galatasaray tarafından KAP'a bildirildi.

Galatasaray'ın Marcao için ödeyeceği bonservis belli oldu
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Galatasaray Kulübü, daha önce anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Marcao'nun sözleşme detaylarını açıkladı.

Garry Rodrigues’i 8 milyon 78 bin Euro bonservis bedeliyle Al Ittihad'a  satan Galatasaray, elde ettiği bonservis bedelinin yarısını Marcao'ya ödedi.  

Sarı kırmızılı kulüp, genç savunma oyuncusu için oyuncunun eski kulübü Chaves'e 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu.

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Marcao, Galatasaray'da bu sezonun ikinci yarısı için 400 bin Euro, gelecek sezon için 800 bin Euro, 2020-2021 sezonu için 850 bin Euro ve 2021-2022 sezonu için 900 bin Euro kazanacak.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao) ve kulübü Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne  4.000.000 Euro  tutarında transfer bedeli ödenecektir.Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3.5 sezon için anlaşmaya varılmıştır.2018-2019 sezonu için net 400.000 EUR sabit transfer ücreti2019-2020 sezonu için net 800.000 EUR sabit transfer ücreti2020-2021 sezonu için net 850.000 EUR sabit transfer ücreti2021-2022 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti"

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