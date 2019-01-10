Galatasaray'ın Marcao için ödeyeceği para

Serdar Aziz'i kadro dışı bırakan Galatasaray, 22 yaşındaki Marcao'yu transfer etti. Brezilyalı futbolcu için Portekiz takımına 3.5 milyon euro ödeneceği ifade ediliyor.

EN PAHALI TRANSFER OLDU

Portekiz Ligi'nde son sırada yer alan Chaves daha önce hiçbir oyuncudan bu kadar para kazanmamıştı. Marcao'nun sarı-kırmızılı ekibe satılması kulüp tarihine geçti.

G.Saray'ın yeni transferi Marcao'nun tanıtım videosu - İZLE

Bugüne kadar sadece 5 oyuncudan para kazanan Chaves için Marcao'dan gelecek para ciddi bir gelir kaynağı da olacak.

GALATASARAY MARCAO'YU TANITTI

Transferin resmi olarak açıklanmasından sonra Galatasaray, Marcao'yu tanıtan bir video yayınladı. Bu sezon Chaves formasıyla 23 maça çıkan Brezilyalı futbolcu 3 gol attı.

Marcao sert futbolu ve topu oyuna sokmadaki başarısıyla dikkat çekiyor. Sol ayaklı futbolcunun sarı-kırmızılı ekibin bu alandaki eksikliğini de doldurabilir.