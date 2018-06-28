Galatasaray'ın Milan'dan istediği futbolcular

Yeni sezonu bugün açacak olan Galatasaray'da transfer görüşmeleri hız kazandı.

Sarı-kırmızılılar flaş bir hamle yaptı ve İtalya'ya gitti. Yöneticiler ilk olarak Japon sol bek Yuto Nagatomo'nun transferi için Inter kulübüyle ikinci kez masaya oturdu. Çizme basınına göre taraflar büyük oranda anlaşma sağladı.

3 MİLYON EUROYA TAMAM

G.Saray'ın Inter'i 3 milyon euroluk teklifiyle ikna ettiği ve resmi açıklamanın kısa sürede yapılacağı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar forvet transferi için de rotayı Milano şehrinin bir diğer takımı olan Milan'a çevirdi.

MİLAN KİRALAMAYA SOĞUK

Yöneticiler listenin ilk sırasındaki Nikola Kalinic'i Milan'dan istedi. Galatasaray'ın kiralama teklifi yaptığı fakat Avrupa'dan men edilen ve ekonomik kriz içinde olan İtalyan kulübünün 'satma' eğiliminde olduğu belirtildi.

ÇİZME BASINI: BACCA DA LİSTEDE

İtalyan basını Galatasaray'ın Milan'la yaptığı görüşmede Nikola Kalinic'in yanı sıra Carlos Bacca'nın isminin de masaya geldiğini yazdı.