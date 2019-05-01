Galatasaray'ın Mitroglou kararı

Fransız basını, Galatasaray'ın 1,5 yıllığına kiraladığı Mitroglou'nun sözleşmesini feshetmek istediğini yazdı.

Ligin ikinci yarısında ligde 7 maçta forma giyen ve rakip fileleri sadece 1 kez havalandırabilen tecrübeli futbolcunun şans bulamamaktan yakındığı öğrenildi.

ŞANS BULAMIYORUM

Fatih Terim'in Diagne tercihi nedeniyle genellikle maçların sonlarına doğru oyuna giren Yunan golcünün, kendisini gösteremediği için bir hayli üzgün olduğu belirtildi.

Hatta Yunan golcü, "Marsilya Balotelli'yi alınca yedek kalmamak için Galatasaray'a geldim, fakat burada kulübeden çıkamadım. Oynadığım maçlarda etkili olduğumu düşünüyorum, Diagne her maçta eleştiriliyor ama nedense bir sonraki maçta yine yedekte kaldığımı görüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Terim'in yetersiz bulduğu Mitroglou'nun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.