Galatasaray'ın Ndiaye formulü

Galatasaray, sezon sonu transfer bütçesini Badou Ndiaye ile finanse etmeyi planlıyor.

DÜNYA KUPASI'NDA BOY GÖSTERECEK

Senegal'in Dünya Kupası bileti almasıyla yüzü gülen yönetim, Premier Lig ekiplerinin takibinde olan Ndiaye'nin Rusya'daki Dünya Kupası'nda değerini katlayacağına inanıyor.

Fenerbahçe ve Trabzonspor derbilerinde Leicester, West Ham ve Newcastle'ın scoutlarınca takip edilen Senegalli oyuncu Osmanlıspor'dan 7.5 milyon Euro'ya gelmişti.

FİNANSAL FAİRPLAY İÇİN CAN SİMİDİ

Ndiaye'nin 2019 yazında geçerli 18 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi bulunuyor. Aralık ayında UEFA ile FFP görüşmesi yapacak sarı-kırmızılı yönetimi için Ndiaye can simidi olabilir.