Galatasaray'ın Norveç'te izlediği futbolcular

Galatasaray'da dün sürpriz bir transfer gerçekleşti. Basında adı geçen isimlerin aksine Everton'ın Nijeryalı futbolcusu Onyekuru kiralandı. 21 yaşındaki kanat oyuncusunun transfer edilmesinin ardından Terim'in listesinde 3 isim daha var.

ÜMİT DAVALA-NECATİ ATEŞ NORVEÇ'TE

Göreve geldikten sonra eski futbolculardan geniş çaplı bir scout ekibi kuran Fatih Terim çalışmalarını sürdürüyor. Dün düzenlediği basın toplantısında, "Galatasaray'a değer katan bir akademi kurmak istiyorum. Yavaş yavaş da kuracağız. Genç yetenekler bulmalıyız" demişti. Terim geçtiğimiz günlerde Ümit Davala ile Necati Ateş'i Norveç'e göndererek Rosenborg-Tromsö maçını izletti.

İkilinin Rosenborg-Tromsö maçında Jonathan Levi, Erik Botheim ve Runar Espejord'u izlediği öğrenildi.

3 FUTBOLCUYU İZLEDİLER

Rosenborg forması giyen Jonathan Levi 22 yaşında, ana mevki olarak sağ kanatta görev yapsa da sol kanat ve forvet arkasında da oynuyor.

Rosenborg'da oynayan bir diğer isim ise Erik Botheim. 18 yaşındaki Norveçli isim forvet bölgesinde görev yapıyor. Transfer edilmesi durumunda altyapı takımlarında oynaması bekleniyor.

Tromsö forması giyen Runar Espejord da forvette oynuyor. 22 yaşındaki Norveçli Tromsö altyapısından yetişti ve A takıma kadar yükseldi. Runar Espejord, Norveç'te 2018 yılında çıktığı 18 maçta 8 gol 3 asistlik katkı yaptı.



