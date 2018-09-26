Maicon'un yerine Cahill

Al Hilal'e transferi son anda yatan Maicon, ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılacak.

FatihTerim'in performansını beğenmediği ve yerine alternatif isimleri oynattığı Brezilyalı savunmacı, ocak ayında mutlaka bir başka takıma satılacak.

Maicon'dan gelecek bonservis parası da transfer çalışmalarında kullanılacak. Galatasaray, Maicon'u geçen sezon 7,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Brezilyalı oyuncu bu sezon Süper Lig'de 4 maçta forma şansı buldu.

FORVETE MODESTE

Yaz döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelen Anthony Modeste ve Gary Cahill tekrar listeye alındı.

Çin kulübü Quanjian'la bağlarını koparmasına rağmen henüz bonservisini alamayan Modeste'nin FIFA'daki sorununu çözmesi bekleniyor. Şu sıralarda Köln'de idmanlara çıkan 30 yaşındaki forvet, Aslan'ın birinci hedefi.

MAİCON'UN YERİNE CAHİLL

Chelsea'nin 32 yaşındaki stoperi Cahill ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini duyurmuştu.

Galatasaray'ın hedefi, her iki oyuncuyu da bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katabilmek. Böylece mevcut kadrodan herhangi bir satış yapılması da gerekmeyecek.