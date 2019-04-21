Galatasaray'ın penaltıcısı Diagne

Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin performansı kafalarda soru işareti oluşturuyor.

Galatasaray'ın devre arası Kasımpaşa'dan 13 milyon euro karşılığından kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı taraftara kendisini kanıtlamaya çalışıyor.

PERFORMANSI HAYAL KIRIKLIĞI OLUŞTURDU

Büyük umutlarla transfer edilen Diagne, Kasımpaşa'da olağanüstü performas sergilese de Galatasaray'da hayal kırıklığı oluşturdu. Senegalli futbolcunun forma giydiği mücadelelerde adeta sahada varlığı ile yokluğu belli olmuyor.

Taraftarın beklediği rakibini domine eden forvet oyuncusu imajını oluşturamayan Diagne ,sarı-kırmızılı takımda attığı penaltı golleriyle ayakta kalmaya çalışıyor.

8 GOLÜN 5'İ PENALTIDAN

Diagne, sarı-kırmızılı forma ile 8 maçta 8 gole imza attı. Ancak bu gollerin 5'i penaltıdan gelirken 1 gol ise kendisine çarparak filelerle buluştu.