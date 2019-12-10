Galatasaray'ın PSG maçı kafilesi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı maç haftasında Paris Saint-Germain ile deplasmanda oynayacağı maç için Fransa'ya gitti.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Christian Luyindama, Florin Andone, Adem Büyük, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli'nin yanı sıra genç oyuncu Yunus Akgün de kadroda yer almadı.



Galatasaray'ın Paris Saint-Germain maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Micheal Seri, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.





AVRUPA LİGİ ŞANSIMIZ ÇOK AZ

Temsilcimiz Galatasaray'ın, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmesi için PSG'yi yenmekten başka çaresi yok. Diğer iki sonuçta Avrupa defterimiz kapanacak.

Ancak PSG'yi yenmemiz de yeterli olmayabilir. Club Brugge, Real Madrid'i yenerek, Fransa'dan 3 puanla ayrılsak bile grubu sonuncu tamamlayacağız.

GALATASARAY'IN FRANSA PROGRAMI

Galatasaray karşılaşma öncesi son antrenmanını, bugün yerel saatle 18.30'da (TSİ 20.30) mücadelenin gerçekleşeceği Parc des Prince'te ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak.



Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncunun katılacağı basın toplantısı ise yerel saatle 18.00'de (TSİ 20.00) Parc des Prince'te bulunan medya merkezinde gerçekleştirilecek.



