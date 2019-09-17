Galatasaray'ın rakibi Club Brugge maç kaybetmedi

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 18 Eylül Çarşamba günü Brugge deplasmanıyla Avrupa sahnesine çıkacak. Grubun ilk maçında Belçika ekibiyle karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılı dişli bir rakip bekliyor.

HÜCUM HATTI ÇOK TEHLİKELİ

Liginde 1 maç eksiği bulunan Club Brugge topladığı 14 puanla 2. sırada yer alıyor. Liderin 1 puan gerisinde yer alan lacivert-siyahlı takım tüm kulvarlarda oynadığı son 10 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Real Madrid, PSG ve Galatasaray'la mücadele edecek olan Club Brugge, grubun en formda takımı olarak göze çarpıyor.

Galatasaray'ın rakibi Club Brugge'ün tanıtım videosu

Club Brugge, hem Belçika'da hem de Avrupa'da şu ana kadar resmi maçlarda hiç yenilmedi. Belçika temsilcisi, bu sezon oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet alırken, 3 de beraberlik yaşadı. Bu süreçte Brugge, kalesinde sadece 6 gol görürken, rakip fileleri ise 21 kez sallamayı başardı.

Belçika ekibinin en tehlikeli isimleri orta sahada görev alan Hans Vanaken, Ruud Vormer ile golcü isim Okereke.

Bu sezon 4 kez ağları sarsan Okereke ile 3 gol atan Hans Vanaken dikkat çekiyor. Ruud Vormer ise 6 asistle bu alanda zirvede.

Club Brugge'ün bu sezon oynadığı maçlar.

Waasland: 6-0

Dinamo Kiev: 1-0

Oostende: 2-0

Dinamo Kiev: 3-3

Eupen: 0-0

LASK Linz: 1-0

LASK Linz: 2-1

Genk: 1-1

Cercle Brugge: 2-0