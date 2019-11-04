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Galatasaray'ın rakibi İtalyan Dolomiti Energia

Galatasaray, ULEB Avrupa Kupası'nda bu hafta Dolomiti Energia'yı ağırlayacak.

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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nun 6. haftasında salı günü İtalya'nın Dolomiti Energia takımını konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport 2'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY'DAN AVRUPA'DA 5 MAÇTA 4 GALİBİYET 

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda sezona iyi başlayan sarı-kırmızılı takım; 5 maçta 4 galibiyet elde ederken, 1 de mağlubiyet yaşadı ve lider Unicaja Malaga'nın ardından averajla ikinci sırada yer aldı.

Geride kalan 5 maçının 2'sini kazanıp, 3'ünde mağlup olan İtalyan ekibi ise 6 takımlı grupta 5. sırada bulunuyor.

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