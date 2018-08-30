Aziz Yıldırım: Benim için F.Bahçe defteri kapanmıştır

1 Jailson Fenerbahçe'ye transfer oluyor Brezilya basınında yer alan haberlere göre Gremio forması giyen Jailson, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor.

2 Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor Galatasaray'ın 4. torbadan katılacağı Şampiyonlar Ligi gup kurası bugün çekilecek.

3 Kapanmanın eşiğindeki Eskişehirspor’dan tarihi çağrı Yeni transferlerine kapanmayan dosyalardan dolayı lisans çıkaramayan Eskişehirspor yönetimi, resmi siteden kritik bir çağrıda bulundu.

4 Beşiktaş'tan Burak Yılmaz atağı Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Burak Yılmaz için yeniden hamle yaptı. Siyah-beyazlılar tecrübeli golcü konusunda Trabzonspor ile bonservis bedeli konusunda anlaşmaya çalışıyor.

5 Mourinho'nun yerine Zidane getirilecek İngiliz basını, Manchester United'daki koltuğu sallantıda olan Jose Mourinho'nun puan kaybı yaşaması durumunda takımdan gönderileceğini ve yerine Zinedine Zidane'ın getirileceğini yazdı.

6 Galatasaray Tolga Ciğerci'yi gönderdi Galatasaray, uzun süredir sakat olduğunu söyleyip takımla çalışmalara çıkmayan Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini açıkladı.

7 Phillip Cocu: İstifa etmeyeceğim Hakkında istifa edeceği yönünde haberler çıkan Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, konuya açıklık getirdi ve "İstifa etmeyeceğim." dedi.

8 Şenol Güneş'ten transfer açıklaması Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, transfer döneminin bitimine az bir süre kala yaptığı açıklamada "Kim geliyor, kim gidiyor bilmiyorum" dedi.

9 Beşiktaş Love'ı Bursa'ya kiraladı Bursaspor, Beşiktaş'tan Vagner Love'ı kadrosuna kattı. Brezilyalı golcünün maaşının yarısını siyah-beyazlı ekip ödeyecek.