Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, bugün Monaco'da TSİ 19.00'da çekilecek kuraların ardından belli olacak.
Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA TORBALARI
1. torba:
Real Madrid
Atletico Madrid
Barcelona
Bayern Münih
Manchester City
Juventus
PSG
Lokomotiv Moskova
2. torba:
Dortmund
Porto
Manchester United
Shakhtar Donetsk
Napoli
Tottenham
Roma
Benfica
3. torba:
Schalke 04
Olympique Lyon
Monaco
Ajax
CSKA Moskova
Liverpool
Valencia
PSV
4. torba:
Club Brugge
GALATASARAY
Young Boys
Inter
Hoffenheim
AEK
Plzen
Kızılyıldız