Galatasaray'ın rakipleri kazandı

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı yenerek moral depolayan Galatasaray'da gözler Devler Ligi'ne çevrildi.

Turnuvanın en zor gruplarından birine düşen sarı-kırmızılı ekibin rakipleri, futbol olarak taraftarlarını mutlu etmese de kazanmayı bildi.

REAL 3-2 KAZANDI

Grubun ilk maçında 18 Eylül Çarşamba günü deplasmanda karşı karşıya geleceğimiz Club Brugge, Cercle Brugge'e konuk olduğu mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Kötü geçen sezonun ardından bu yıla da inişli çıkışlı bir grafikle başlayan Real Madrid, sahasında konuk ettiği Levante karşısında ecel terleri döktü. İlk yarıda 3 farklı üstünlük kuran İspanyol devi, neredeyse rakibine puan kaptırıyordu.

Levante'nin bulduğu 2 gol geri dönüşe yetmedi, Real Madrid zor da olsa sahadan 3-2 galip ayrıldı.

PSG'DE NEYMAR KRİZİ

Galatasaray'ın rakipleri içinde en büyük sorunu yaşayan takım PSG. Fransız temsilcisinde Neymar krizi iyiden iyiye patlak vermiş durumda.

PSG'nin Strasbourg'u konuk ettiği maçta sık sık yuhalanan Neymar, 90.dakikada galibiyeti getiren golü attı. Maçın ardından konuşan Brezilyalı isim, yaşananlardan dolayı utanç duyduğunu belirterek, "Benim için artık tüm sahalar deplasman gibi olacak." şeklinde konuştu.





Neymar, yaz transfer döneminde Barcelona'ya dönmek istediği için Fransız tribünleri tarafından protesto edildi.