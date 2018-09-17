Galatasaray'ın rakiplerinin son durumu

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 5 maç sonunda ligde zirvede yer alıyor. Averajla Başakşehir ve Kasımpaşa'nın önünde yer alan sarı-kırmızılı ekibin rakipleri ise kötü form grafikleriyle dikkat çekiyor.

SCHALKE PUANSIZ, MOSKOVA 10. SIRADA

Almanya Ligi'ni geçen yıl Bayern Munih'in ardından ikinci sırada bitiren Schalke 04, bu yıla büyük hayal kırıklığıyla başladı. Alman temsilcisi oynadığı 3 maçta puan alamazken, 17. sırada yer aldı.

Bir diğer rakibimiz Lokomotiv Moskova ise 7 haftası geride kalan Rusya Ligi'nde sadece 9 puan toplayabildi. Lokomotiv, lider Zenit'in 10 puan gerisinde 10. sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımız yarın (18 Eylül) Lokomotiv Moskova'yla.

PORTO DÖRDÜNCÜ

Portekiz'de ilk 4 haftalık dilimde zirvede birçok takım var. Benfica, Braga ve Sporting'in 10 puanla ilk 3 sırada yer aldığı ligde, Porto 9 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekibin en formda rakibi olarak göze çarpan Porto, Portekiz Ligi'nde 4. sırada.