Ç.Rizespor-Galatasaray - CANLI SKOR

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Maç sonucu: Ç.Rizespor 2-3 Galatasaray

90+7' GOL..... Ç.Rizespor 2-3 Galatasaray (Diagne)

90' GOL.... Ç.Rizespor 2-2 Galatasaray (Diagne) - PENALTI

76' GOL.... Ç.Rizespor 2-1 Galatasaray (Aminu)

75' Rizespor 10 kişi. Çaykur Rizespor'da Samudio, Emre Akbaba'ya yaptığı hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Galatasaray'da Emre Akbaba sakatlandı. Hasan Şaş, kenara 'ayağı kırıldı' işareti yaptı. Henry Onyekuru gözyaşlarını tutamıyor.

67' Rizespor gole yaklaştı! Kullanılan korner sonrası Samudio'nun kafa vuruşu Muslera'nın bakışları arasında üst direğe çarptı ve dışarı gitti.

60' Galatasaray gole çok yaklaştı. Feghouli ile verkaç yapan Mariano, çok sert bir vuruş yaptı ancak kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.

50' İkinci yarının ilk bölü karşılıklı top kayıplarıyla geçildi. İki takım da oyun kurmakta zorlanıyor.

46' Mücadelede ikinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Ç.Rizespor 1-1 Galatasaray

45' GOL.... Ç.Rizespor 1-1 Galatasaray (Vedat Muriqi)

39' VAR inclemesinin ardından Galatasaray penaltı atışı kazandı. Diagne penaltıyı kaçırdı.

30' Ç.Rizespor golden sonra oyunu daha çok Galatasaray sahasında oynuyor. Moroziuk'un frikikten vuruşu direkten döndü.

18' Aminu'nun ara pasında ceza sahasına giren Melnjak, Muslera ile karşı karşıya kaldı ve şutunu çekti ancak ayağını son anda uzatan Marcao mutlak gole engel oldu.

13' Feghouli'nin havalandırdığı topa gelişine yarım vole vuran Onyekuru, kaleyi az farkla ıskaladı.

9' GOL.... Ç.Rizespor 0-1 Galatasaray (Feghouli)

Ryan Donk, Galatasaray'ı hızlı çıkaran isim oldu. Donk'un pasıyla ceza sahası sol çapraıznda topla buluşan Onyekuru, Feghouli'ye çıkardı. Feghouli gelişine mükemmel vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.



5' Mücadelenin ilk dakikalarında iki takım da orta sahada pas yaparak oyuna ağırlığını koymaya çalışıyor.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek tam 21 hafta sonra liderliği geri alan Galatasaray, kritik virajda.

Cimbom, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Ç.Rizespor'da karşı karşıya geliyor.

Galatasaray, rakibini mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki avantajını devam ettirmek istiyor. İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç, Galatasaray 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

İŞTE İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Musa, Azubuike, Umar Aminu, Boldrin, Samudio, Vedat Muriqi

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Ndiaye, Onyekuru, Fernando, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Feghouli, Diagne