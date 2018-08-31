Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü

Sarı kırmızılılar, 18 Eylül Salı günü Lokomotiv Moskova'yı ağırlayarak start yapacak. Galasaray son maçına yine evinde Porto karşısında çıkacak.
D Grubu'nun maç fikstürü şöyle:
18 Eylül Salı: Galatasaray-Lokomotiv Moskova, Schalke 04-Porto
3 Ekim Çarşamba: Porto-Galatasaray, Lokomotiv Moskova-Schalke 04
24 Ekim Çarşamba: Galatasaray-Schalke 04, Lokomotiv Moskova-Porto
6 Kasım Salı: Schalke 04-Galatasaray, Porto-Lokomotiv Moskova
28 Kasım Çarşamba: Lokomotiv Moskova-Galatasaray, Porto-Schalke 04
11 Aralık Salı: Galatasaray-Porto, Schalke 04-Lokomotiv Moskova