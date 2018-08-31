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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü

Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda mücadele edecek olan Galatasaray'ın fikstürü belli oldu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü
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Sarı kırmızılılar, 18 Eylül Salı günü Lokomotiv Moskova'yı ağırlayarak start yapacak. Galasaray son maçına yine evinde Porto karşısında çıkacak.

D Grubu'nun maç fikstürü şöyle:

18 Eylül Salı: Galatasaray-Lokomotiv Moskova, Schalke 04-Porto

3 Ekim Çarşamba: Porto-Galatasaray, Lokomotiv Moskova-Schalke 04

24 Ekim Çarşamba: Galatasaray-Schalke 04, Lokomotiv Moskova-Porto

6 Kasım Salı: Schalke 04-Galatasaray, Porto-Lokomotiv Moskova

28 Kasım Çarşamba: Lokomotiv Moskova-Galatasaray, Porto-Schalke 04

11 Aralık Salı: Galatasaray-Porto, Schalke 04-Lokomotiv Moskova

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