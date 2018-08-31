Hasan Ali: En iyi sol bek benim

1 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda mücadele edecek olan Galatasaray'ın fikstürü belli oldu.

2 Şenol Güneş'in aklında milli takım var Partizan maçı sonrası basın toplantısı yapan Şenol Güneş, Beşiktaş'tan sonra kulüp takımı çalıştırmak istemediğini söyledi.

3 UEFA'daki muhtemel rakipler belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimizden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.

4 Jailson İstanbul'a geldi Fenerbahçe'nin yeni transferi Jailson Marques Siqueira, İstanbul'a geldi.

5 Oğuzhan Özyakup'tan taraftara mesaj Süper Lig maçında ıslıklanan Oğuzhan Özyakup, Partizan maçında attığı golden sonra tribünlerin önüne giderek kulaklarını tıkadı.

6 Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakiplerini tanıyalım Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda yer aldı. Temsilcimizin rakipleri L.Moskova, Porto ve Schalke 04'ün son durumlarını sizler için derledik.

7 Galatasaray'da yüzler gülüyor Şampiyonlar Ligi'nde en kolay gruba düşen Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'ın keyfi yerinde.

8 Beşiktaş Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı Avrupa Ligi temsilcimiz Beşiktaş, play-off turu ilk maçında 1-1 berabere kaldığı Sırp takım Partizan'ı, İstanbul'da 3-0 mağlup etti ve adını gruplara yazdırdı.

9 G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki rakipleri belli oldu Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04 oldu.