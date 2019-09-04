Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, 20 kişilik oyuncu kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
MARTİN LİNNES DIŞARIDA KALDI
Sarı-kırmızılı ekibin kadrosunda, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba ve Emre Taşdemir yer almadı.
Yeni transferler Jimmy Durmaz ve Taylan Antalyalı'nın listede olmaması dikkat çekti.
Kadrosunda 15 yabancı bulunan Galatasaray, TFF'ye vereceği listeye kurallar gereği en fazla 14 yabancı futbolcu yazabilecek.
Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmeyen Linnes, önümüzdeki günlerde TFF'ye bildirilecek listede de yer almayacak. Norveçli oyuncu satılamazsa lisansı askıya alınacak.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda şu isimler yer aldı:
Kaleciler: Fernando Muslera, Okan Kocuk.
Savunma: Mariano, Luyindama, Nagatomo, Marcao, Şener, Ömer Bayram.
Orta Saha: Seri, Selçuk İnan, Belhanda, Babel, Donk, Feghouli, Nzonzi, Lemina.
Forvet: Adem Büyük, Falcao, Andone, Emre Mor.