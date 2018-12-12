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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı para

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı-kırmızılı ekib Devler Ligi'nde 25 milyon liralık gelir elde etti.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı para
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Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Porto'ya yenilerek grubunu 3. sırada tamamladı. Avrupa Ligi'ne son 32 turundan itibaren katılacak olan sarı-kırmızılılar Devler Ligi'nde 25 milyon Türk lirası kazandı.

YENİLSEK DE AVRUPA LİGİ'NE KALDIK

Dün akşam oynanan maçların ardından Porto'ya kaybetmemize rağmen, Schalke'nin Lokomotiv Moskova'yı yenmesiyle grubu 3. sırada bitirdik.

6 maç sonunda 1 galibiyet 1 mağlubiyet alan temsilcimiz performans ödülü olarak 3.6 milyon euro kazanmayı hak etti. Ayrıca sarı-kırmızılı takım Avrupa Ligi'ne katıldığı için 500 bin euro daha kasasına koydu.

Galatasaray, gruplardaki performans ve Avrupa Ligi'ne katılmasının ardından toplamda 4,1 milyon euroyu yani yaklaşık 25 milyon TL'yi kasasına koydu.

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