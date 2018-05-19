Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

KRALSPOR

Galatasaray, Süper Lig’de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamladı ve 2 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Tarihinde 15. kez Devler Ligi'ne grup aşamasından katılacak olan sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri de belli odu.

GALATASARAY 4. TORBADA

UEFA kuralları gereği takımlar son 5 yılda Avrupa sahnesinde topladıkları puanlara göre torbalara ayrılıyor. 2 yıldır Şampiyonlar Ligi'nden uzak olan ve geçen yıl da UEFA Avrupa Ligi'ne ön eleme turunda veda eden Galatasaray, bu yıl 4. torbada yer alacak.

UEFA'nın sıralamasında ilk dört sırada yer alan ülkelerin her biri 4 takımını Devler Ligi'ne direkt gönderiyor. Böylece İspanya, İngiltere, Almanya ve İtalya'dan toplamda 16 takım dev organizasyona doğrudan katılıyor.

UEFA sıralamasında 5. ve 6. sırada olan ülkelerden 2'şer takım, 7-8-9-10. sırada bulunan ülkelerden ise 1'er takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacaklar.

Bu 24 takıma ek olarak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonları da Devler Ligi'nde olmaya hak kazanıyor. (Bu haber Kralspor.com'dan alınmıştır.)

DEVLER 1. TORBADA YER ALIYOR

Şampiyonlar Ligi'nde 1. torbada, Manchester City, PSG, Barcelona, Juventus, Bayern Münih ve Lokomotif Moskova'nın yanı sıra UEFA Avrupa Ligi’ni şampiyon tamamlayan Atletico Madrid ve Real Madrid-Liverpool maçının galibi yer alacak.

Galatasaray'ın 2. torbadaki rakipleri ise; Dortmund, Porto, Manchester United Shakhtar Donetsk, Napoli ve Şampiyonlar Ligi finalini kaybederse Real Madrid.

Devler Ligi'nde 3. torbada; Tottenham, Roma, Lazio, Monaco, Schalke 04, CSKA Moskova ve Şampiyonlar Ligi'ni kaybederse Liverpool.

Temsilcimiz Galatasaray'ın da bulunduğu 4. torbada yer alan takımlar ise şöyle; GALATASARAY, Valencia, C.Brugge, Hoffenheim.

6 TAKIM ELEMELERDEN GELECEK

Şampiyonlar Ligi finalinin sonucuna göre İspanya ya da İngilere'den 1 takım ile İspanya Ligi'nde son hafta sonuçlarına göre 1 takım daha Devler Ligi'nde yer alacak.

26 takımın Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Bu takımlara ek olarak 6 takım daha elemelerden gelecek.

KURA ÇEKİMİ 30 AĞUSTOS’TA YAPILACAK

Devler Ligi'nde grupların kura çekimi 30 Ağustos'ta çekilecek. Yeni formatta artık maçlar 19.55 ve 22.00 saatlerinde başlayacak. Kupanın final maçı ise 1 Haziran 2019’da Madrid’deki Wanda Metropolitano’da oynanacak.