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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi'ni Liverpool'un şampiyon tamamlamasının ardından Galatasaray'in ilk torbadaki rakipleri netleşti.

| Haber Merkezi
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2019/20 sezonunda direkt katılım sağlayarak ülkemizi grup aşamasında temsil edecek olan şampiyon Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinin önemli bir kısmı da belli oldu. Liverpool'un kupayı kazanması sonrası ilk torbadaki tüm takımlar netleşti.

3 BÜYÜK ÜLKEDEN 11 MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ

SporX'te yer alan habere göre, İspanya, İngiltere, Almanya'nın grup aşamasındaki takımları tamamen belli oldu. 12 takımın 11'i Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında yer alırken, sadece Leipzig UEFA puanıyla sarı-kırmızılılar ile aynı torbada olması bekleniyor.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasına ön elemede 'Şampiyonlar Yolu'ndan 4 takım, 'Lig Yolu'ndan ise 2 takım katılacak. Şampiyonlar Yolu'ndaki en iyi takımlar olarak Young Boys, Ajax, Kızılyıldız, Celtic dikkat çekiyor. Lig Yolu'nda ise Porto, PSV Eindhoven, Basel dikkat çeken takımlar arasında yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi torbaları şu şekilde:

1. TORBA

Liverpoool
Manchester City
Chelsea
Barcelona
Juventus
Bayern Münih
PSG
Zenit

2. TORBA

Tottenham
Real Madrid
Atletico Madrid
Borussia Dortmund
Napoli

2 VEYA 3. TORBA

Shakhtar Donetsk
Benfica

3. TORBA

Lyon
Bayer Leverkusen
RB Salzburg
Valencia
Inter

3 VEYA 4. TORBA

Lokomotiv Moskova
Genk
Galatasaray
RB Leipzig

4. TORBA

Atalanta
Lille

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