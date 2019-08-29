Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyon Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, bugün TSİ 19:00'da Monaco'da yapılacak kura çekimiyle belli olacak.
Temsilcimiz Galatasaray'ın da grubunun belli olacağı kura çekimi öncesi 2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek tüm takımlar belli oldu.
İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
1. TORBA: Barcelona, Bayern Münih, Juventus, Manchester City, PSG, Liverpool, Chelsea, Zenit
2. TORBA: Real Madrid, Atletico Madrid, Dortmund, Napoli, Shakthar, Tottenham, Benfica, Ajax
3. TORBA: Leverkusen, Salzburg, Valencia, Inter, Lyon, Olympiakos, Dinamo Zagreb, Club Brugge
4. TORBA: Genk, GALATASARAY, Kızılyıldız, RB Leipzig, Lokomotiv Moskova, Atalanta, Lille, Slavia Prag