7,725 kez izlendi

10,935 kez izlendi

37,296 kez izlendi

4,457 kez izlendi

3,643 kez izlendi

15,967 kez izlendi

De Arrascaeta'dan enfes röveşata golü

59,688 kez izlendi

11,746 kez izlendi

Mehmet Topal Başakşehir'e transfer oldu

9,515 kez izlendi

7,774 kez izlendi

1 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor. Torbalar kesinleşti. Kura çekimi 19:00'da Monaco'da yapılacak

2 Juventus'tan Sarri'ye 'Sigarayı bırak' uyarısı Geçtiğimiz günlerde zatürre olan Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, kulüp yönetimi tarafından sigarayı bırakması yönünde uyarılar yapılmasına rağmen bu öneriyi reddetti.

3 Spartak Moskova, Diagne için teklifini yaptı Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Mbaye Diagne için Rus ekibi Spartak Moskova 9 milyon Euro’luk bir teklif sundu.

4 Aboubakar'ın Beşiktaş sevdası bitmiyor Porto Teknik Direktörü Sérgio Conceição'nun takımda istemediği Aboubakar, bir kez daha siyah-beyazlıların gündemine geldi. Oyuncuyu kiralamak isteyen Beşiktaş, Portekizlilere teklifini sundu.

5 Fatih Terim'in Kayserispor maçı 11'i Ligde oynadığı 2 maçta sadece 1 puan alabilen Galatasaray, Kayseri deplasmanında çıkışa geçmek istiyor. Oyuncularıyla konuşan Fatih Terim, "Artık şampiyon gibi oynayın" dedi.

6 Quaresma Kasımpaşa'yla anlaştı Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Ricardo Quaresma, Kasımpaşa'yla el sıkıştı. 35 yaşındaki futbolcu yıllık 950 bin euro kazanacak.

7 Fenerbahçe'nin gündemi Rizeli sol bek Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'un Hırvat sol beki Dario Melnjak için teklif yaptı.

8 Gol iptal olunca hayal kırıklığına uğradı Attığı golü tribünlere koşarak sevgilisiyle birlikte kutlayan Ludogorets futbolcusu Wanderson, sahaya geri döndüğünde golün ofsayt nedeniyle iptal edildiğini öğrendi.

9 Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.