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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor. Torbalar kesinleşti. Kura çekimi 19:00'da Monaco'da yapılacak

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyon Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, bugün TSİ 19:00'da Monaco'da yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

Temsilcimiz Galatasaray'ın da grubunun belli olacağı kura çekimi öncesi 2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek tüm takımlar belli oldu.

İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

1. TORBA: Barcelona, Bayern Münih, Juventus, Manchester City, PSG, Liverpool, Chelsea, Zenit

2. TORBA: Real Madrid, Atletico Madrid, Dortmund, Napoli, Shakthar, Tottenham, Benfica, Ajax

3. TORBA: Leverkusen, Salzburg, Valencia, Inter, Lyon, Olympiakos, Dinamo Zagreb, Club Brugge

4. TORBA: Genk, GALATASARAY, Kızılyıldız, RB Leipzig, Lokomotiv Moskova, Atalanta, Lille, Slavia Prag

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