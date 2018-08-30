Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları Monaco'da çekildi.

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Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılmaya hak kazandı. Sarı-kırmızılılar 4. torbadan katıldığı Devler Ligi'nde D grubunda Lokomotif Moskova, Porto ve Schalke 04 ile eşleşti.

G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki rakipleri belli oldu VİDEO

Şampiyonlar Ligi'nde gruplar

A GRUBU: Atletico Madrid, Dortmund, Monaco, Club Brugge

B GRUBU: Barcelona, Tottenham, PSV, Inter

C GRUBU: PSG, Napoli, Liverpool, Kızılyıldız

D GRUBU: Lokomotif Moskova, Porto, Schalke 04, GALATASARAY

E GRUBU: Bayern Münih, Benfica, Ajax, AEK

F GRUBU: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Olympique Lyon, Hoffenheim

G GRUBU: Real Madrid, Roma, CSKA Moskova, Viktoria Plzen

H GRUBU: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys



