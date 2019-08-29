UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.
TURNUVANIN EN ZOR GRUPLARINDAN
Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekimine 4. torbadan katılan sarı-kırmızılar, Fransa'nın Paris Saint-Germain, İspanya'nın Real Madrid ve Belçika'nın Club Brugge takımları ile A Grubu'nda yer aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 17-18 Eylül'de başlayıp 10-11 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Üçüncü bitirecek ekip ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Süper Lig şampiyonu unvanıyla, "Kupa 1"e doğrudan katılma şansı yakalayan Galatasaray, Türkiye'yi gruplarda temsil edecek tek takım olacak.
Geçen sezon İngiliz ekibi Liverpool'un mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 2019-2020 sezonunda 30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI
A GRUBU: PSG, Real Madrid, Club Brugge, GALATASARAY.
B GRUBU: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız.
C GRUBU: Manchester City, Shakhtar, Dinamo Zagreb, Atalanta.
D GRUBU: Juventus, Atletico Madrid, Leverkusen, Lokomotiv Moskova.
E GRUBU: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk.
F GRUBU: Barcelona, Dortmund, Inter, Slavia Prag.
G GRUBU: Zenit, Benfica, Lyon, RB Leipzig.
H GRUBU: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri VİDEO