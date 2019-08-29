Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri

1

Adil Rami: Pamela'yı dövmedim

Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, futbol kariyeri kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. Marsilya'dan olaylı ayrılan Fransız ismin, eski sevgilisi Pamela Anderson'ı da dövdüğü iddia ediliyor.