Galatasaray'ın şampiyonluğu Türkiye genelinde kutlandı

Spor Toto Süper Lig'de bitime son bir hafta kala Galatasaray Şampiyonluğunu ilan etti. Medipol Başakşehir'i kendi evinde 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, 2018-2019 sezonunun bitimine bir hafta kala 22'inci şampiyonluğunu elde etti.

Türkiye'nin her yerinde sarı kırmızılı taraftarlar sokaklara dökülerek şampiyonluk kutlaması yaptı.

Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm yurtta coşkuyla kutlandı VİDEO



FLORYA

Türk Telekom Stadı'nda oynanan Medipol Başakşehir maçının ardından takım otobüsüyle Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen sarı-kırmızılı ekip, taraftarıyla buluştu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, tesislerin balkonundan taraftarları selamladı.

TAKSİM

Sezonun bitimine bir hafta kala şampiyon olan sarı-kırmızılı ekibin taraftarları, Taksim Meydanı'nda bir araya geldi.

Çok sayıda taraftar, ellerinde sarı-kırmızılı bayrakları dalgalandırıp meşaleler yakarak takımlarının başarısını kutladı. İstiklal Caddesi'ndeki Galatasaray Lisesi önünde toplanan ve Taksim Meydanı'na doğru yürüyen taraftarların, marşlar ve şarkılar söylediği kutlamalar, büyük coşkuya sahne oldu.

KIRKLARELİ

Galatasaraylı taraftarlar Kırklareli'nde de kutlama yaptı. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan taraftar meşale yakarak tezahüratta bulundu.

İZMİR

Galatasaray'ın, Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesi İzmir'de sevinçle kutlandı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte çok sayıda sarı kırmızılı taraftar Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Ellerinde bayraklarla takımları lehine tezahürat yapan taraftarlar meşale yaktı, havai fişek attı.

UŞAK

Galatasaray'ın 22. şampiyonluğu Uşak'ın 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda kutlandı. Binlerce sarı kırmızılı taraftar meydana akın ederek tezahüratlar ile galibiyet sevinci yaşadı.

ZONGULDAK

Zonguldak’ta Galatasaray taraftarları, takımlarının 22. şampiyonluğunu kutlamak için sokaklara döküldü. Zonguldak kent merkezindeki Gazipaşa Caddesi ve Madenci Anıtı önünde toplanan taraftarlar şampiyonluk coşkusu yaşadı.

HAKKARİ

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Galatasaray’ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı.

Çarşı merkezinde bir araya gelen taraftarlar, sevinç gösterisinde bulundu. Kentin en işlek caddesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde toplanan taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu. Taraftarların kutlaması esnasında polis güvenlik önlemi aldı.

Bazı taraftarlar araçlarıyla, bazıları da yaya olarak sarı kırmızı formaları ve ellerinde Galatasaray bayraklarıyla kutlama yaptı.

Taraftarlar, takımlarına özgü marşlar söyleyip sloganlar atarken, şehir içi trafikte de aksamalar yaşanması nedeniyle polis sık sık anons yaparak kalabalığı uyardı. Kutlamaların ardından taraftarlar dağıldı.

ANKARA

Galatasaray taraftarı, şampiyonluk kutlamalarını özellikle Ankara’nın Kızılay meydanında gerçekleştiriyor.

Taraftarlar, maçın bitiş düdüğünün ardından sokaklara ve araçlarıyla yollara çıkarak şampiyonluk kutlamalarına başladı. Kızılay meydanında toplanan büyük kalabalık meydanı tamamen doldurarak bayraklar, meşaleler ve davullarla kutlamalara devam etti.

Caddelerde de araçlarına Galatasaray bayrakları açan taraftarlar kornalar eşliğinde uzun konvoylar meydana getirdi.

KARABÜK

Karabük’te Galatasaray taraftarı şampiyonluk sonrası sevinç gösterisinde bulundu.

100. Yıl mahallesine akın eden onlarca Galatasaray taraftarı, şampiyonluk kutlamalarına başladı.

Ellerinde meşalelerle birlikte sokakları adeta bayram havasına çeviren sarı-kırmızı taraftarlar şampiyonluğun sevincini doyasıya yaşadı. Bir taraftar da köpeğine giydirdiği forma ile şampiyonluğu yaşadı.

AYDIN

Aydın’da karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte sokaklara dökülen binlerce sarı-kırmızılı taraftar şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda toplanan Galatasaray taraftarları ellerinde meşaleler ile birlikte şampiyonluk şarkıları söyledi.

Adnan Menderes Bulvarında uzun araç kuyrukları oluşturan taraftarlar, kornalarına basarak uzun geçen bir maratonun ardından mutlu sona ulaşmanın keyfini çıkardı.

ADANA

Maçın bitiş düdüğünün ardından Adanalı Galatasaray taraftarları sokağa dökülerek coşku içinde şampiyonluğu kutladı. Bülent Angın Bulvarı’nda binlerce taraftar trafiği kapatarak havai fişek ve meşale yakarak sevinçlerini yaşadı. Polis ekipleri ise bir süre sonra taraftar grubunu yoldan çekerek trafiği açtı.