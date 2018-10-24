Ensonhaber.com'a dön

Galatasaray'ın Schalke'yi yendiği maç

Galatasaray bu akşam sahasında Schalke 04'ü konuk edecek. Temsilcimiz, Alman ekibiyle 2013 yılında yine Devler Ligi'nde karşılaşmış ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray'ın Schalke'yi yendiği maç
Yorum Yap

Sarı-kırmızılı ekibimiz Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. maçında TT Stadı'nda Schalke 04'le karşılaşacak. 

2013'TE SON 16'DA ELEMİŞTİK

Galatasaray, Alman ekibiyle 2013 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda mücadele etmişti. Sahamızda oynadığımız karşılaşma 1-1 sona ererken, rövanş maçında ise tarih yazmıştık.

Schalke deplasmanındaki zorlu maçı Hamit Altıntop, Burak Yılmaz ve Umut Bulut'un golleriyle 3-2 kazanan Galatasaray, adını çeyrek finale yazdırmıştı. 

Bu akşam oynanacak Schalke maçı öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada bu maçı defalarca kez paylaştı.

Schalke 2-3 Galatasaray - ÖZET

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM