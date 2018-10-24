Galatasaray'ın Schalke'yi yendiği maç

Sarı-kırmızılı ekibimiz Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. maçında TT Stadı'nda Schalke 04'le karşılaşacak.
2013'TE SON 16'DA ELEMİŞTİK
Galatasaray, Alman ekibiyle 2013 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda mücadele etmişti. Sahamızda oynadığımız karşılaşma 1-1 sona ererken, rövanş maçında ise tarih yazmıştık.
Schalke deplasmanındaki zorlu maçı Hamit Altıntop, Burak Yılmaz ve Umut Bulut'un golleriyle 3-2 kazanan Galatasaray, adını çeyrek finale yazdırmıştı.
Bu akşam oynanacak Schalke maçı öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada bu maçı defalarca kez paylaştı.