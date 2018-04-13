Galatasaray'ın seçim tarihi belli oldu

1 Emre Belözoğlu: Galatasaray'a yenilmeyiz Başakşehir'in tecrübeli ismi Emre Belözoğlu, Galatasaray'a deplasmanda kaybetmeyeceklerini ifade etti.

2 Fatih Terim'in Başakşehir planı Fatih Terim, Başakşehir'e karşı orta sahayı güçlü tutmak için Belhanda'nın yerine Donk'u oynatacak. Terim ayrıca Adebayor'a da özel önlem alacak.

3 Aziz Yıldırım'ın anlaştığı scout Portekiz basınının, Fenerbahçe'nin Jose Boto'yu transfer edeceğini yazmasının ardından Aziz Yıldırım da bu haberi doğrular nitelikte konuştu.

4 Arda Turan, G.Saray'a karşı 11'de G.Saray taraftarının büyük bir kesmi Arda Turan'ın protesto edileceği için eski takımına karşı oynamayacağını düşünüyor. Ancak milli futbolcu sarı-kırmızılı ekibe karşı maça 11'de başlayacak.

5 Faruk Süren: Başkan adayı olabilirim Galatasaray'da her dönem muhalefet tarafından başkan olması için baskı yapılan Faruk Süren, ilk kez aday olabileceğini açıkladı. Süren, son kararını kısa süre içinde açıklayacak.

6 Arsenal CSKA mucizesini ikinci yarıda durdurdu UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları sonrası, Arsenal, Marsilya, Salzburg ve Atletico Madrid aldığı skorlarla turladı.

7 Fenerbahçe'den MHK'ye itiraz Fenerbahçe, Osmanlıspor maçının yan hakemi Cevdet Kömürcüoğlu’na 29. haftada görev verilmemesine tepki gösterdi.

8 Tyson Fury ringlere dönüyor Ukraynalı boksör Klitschko'yu yenen ancak doping testi pozitif çıktığı için ceza alan Tyson Fury, yeniden ringlere geri dönüyor.

9 Guardiola'nın 680 milyon euroluk transfer listesi 521 milyon euro harcamasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olan Pep Guardiola, yeni sezon için Manchester City yönetiminden transfer bütçesi olarak 680 milyon euro istedi.