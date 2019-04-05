Galatasaray'ın seçim zorunluluğu ortadan kalktı

Tüzük gereği seçim kararı almak zorunda olan yönetim, kritik bir hamle yaptı.

İkinci başkan Abdurrahim Albayrak, tedbir kararı aldırmak için 27. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, yönetimle ilgili alınan idari ibrasızlık kararını durdurdu.

İBRASIZLIK KARARI DURDURULDU

Böylece sarı-kırmızılı kulübün seçime gitme zorunluluğu ortadan kalktı. Temyize gidilmesi halinde de kararın değişmeyeceği görüşünde olan başkan Mustafa Cengiz ve yönetciler, bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor. Kısa süre içinde idari ibrasızlığın iptali yönünde yeni bir dava açılacak.

Süper Lig’deki şampiyonluk yarışı sürerken camiadan bir baskı geleceğini düşünmeyen yöneticiler, seçimi tamamen gündemlerinden düşürdü.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yaptığı açıklamada, bütün çalışmaları Galatasaray için gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yönetimin idari yönden ibra edilmemesiyle ilgili İstanbul 27. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuştum. Mahkeme de tedbir kararı verdi, tüzükte var olan seçime gitme mecburiyeti ortadan kalktı." dedi.

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Seçim konusunun artık kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimin kararı olduğuna dikkati çeken Albayrak, "Şu anda öyle bir mecburiyet yoktur, mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Şu anda görevimizin başındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Mahkemeye kendisinin başvurduğunu vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti: "Başka arkadaşlarımızın başvuruları vardı. Denetleme kurulu da ibra edilmemişti, onlar da mahkemeye başvurmuştu. Onunla ilgili dün mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bugün de benim yönetim adına yaptığım başvuruda karar verildi, yönetim adına yaptığım itiraz kabul edildi. Şu anda bir problem yok."