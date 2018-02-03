Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i

Pazar akşamı Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da kadro şekilleniyor.

YENİ İKİLİ SELÇUK-TOLGA

Fernandao'nun sakatlığı ve Ndiaye'nin Stoke City'e satışının ardından orta sahanın nasıl olacağı merak konusuydu.

Terim, zorlu deplasmanda orta sahada Selçuk İnan-Tolga Ciğerci ikilisini oynatacak.

BELHANDA YİNE YEDEK

Galatasaray'da merak edilen bir diğer konu ise Belhanda'ydı. Tecrübeli teknik adamın yıldız futbolcuyu yine yedek soyunduracağı öğrenildi.

Diğer taraftan sol bekte Latovlevici'yi oynatmayı planlayan Terim'in, yeni transfer Nagatomo'yu ilerleyen dakikalarda sahaya sürmesi bekleniyor.

MUHTEMEL 11

Muhtemel 11: Muslera, Mariano, Denayer Maicon, Latovlevici, Selçuk, Tolga, Feghouli, Yasin, Rodrigues, Gomis