Galatasaray'ın sol bek hedefi Arana

Galatasaray, ocak ayında yollarını ayırmayı planladığı Yuto Nagatomo'nun yerine düşündüğü sol beklerden biri olan Guilherme Arana için Sevilla ile temasa geçti.

Sporx'te yer alan habere göre, Brezilya basını 22 yaşındaki sol beki sezon başında Atalanta'ya kiralayan ancak oyuncunun talebi üzerine bu anlaşmayı feshetmeye hazırlanan Sevilla, oyuncunun menajerine yeni bir kulüp bulması talimatını verdi.

Menajeri de bu talep üzerine harekete geçti. Guilherme'nin Atalanta'dan ayrılacak olması nedeniyle şu ana kadar Sevilla 3 kulüpten teklif aldı. Galatasaray dışında Rusya'dan CSKA Moskova ve Brezilya'dan Gremio, Guilherme Arana'ya talip oldu.

SEVİLLA SATIN ALMA OPSİYONU KOYACAK

22 yaşındaki Brezilyalı sol beki 1 milyon euro karşılığı 1 sezon kiraya veren ve 8 milyon euro satın alma opsiyonu koyan Sevilla, bu kez oyuncusunu zorunlu satın alma opsiyonuyla gönderme hedefinde. Ancak, Guilherme'nin Atalanta'daki soru işareti bırakan performansı üzerine gelen tekliflerin hiçbiri zorunlu satın alma opsiyonlu olmadı.

Sevilla'nın Ocak 2018'de Corinthians'tan 11 milyon euro bonservisle aldığı Guilherme Arana, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Brezilya U23 formasını giymek için en çok süre alabileceği kulüpte forma giymeyi planlıyor. Guilherme Arana, bu sezon Atalanta'da 4 maça çıktı ve toplam 75 dakika süre aldı. Guilherme, kariyerinde çıktığı toplam 90 maçta ise 6 gol atıp 7 asist yaptı.