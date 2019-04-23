Galatasaray'ın son haftalardaki galibiyet serileri

Medipol Başakşehir'in Çaykur Rizespor'la berabere kalmasıyla puan farkını 3'e indiren ve ipleri yeniden eline alan Galatasaray tarihine güveniyor.

Kendi maçlaranı kazanması durumunda diğer takımların oynadıkları maçlara bakmadan şampiyon olacak olan sarı-kırmızılılarda teknik kadro, futbolcular ve idareciler bu fırsatın kaçırılmaması görüşünde birleşti.

YAPTIĞI SERİLERE GÜVENİYOR

Diğer taraftan Cim-Bom, son dönemde ne zaman şampiyonluk yarışının içinde olsa o zaman mutlu sona ulaşıyor. 21 şampiyonluğun 6'sını son 15 yılda elde eden Galatasaray'da hedefe ulaşılan sezonlardaki seriler dikkat çekiyor. Galatasaray yine böyle bir seri yakalarsa diğer maçlardan bağımsız şampiyonluğunu ilan edecek.

GALATASARAY'IN SERİLERİ

2017-18: Son 6 maçta galibiyet

2014-15: Şampiyonluğunu ilan edene kadar son 6 maç

2012-2013: Şampiyonluğunu ilan edene kadar son 7 maç

2011-12: Son 10 maçta 8 galibiyet

2007-08: Son 5 maçta üç puan

2005-06: Son 10 maçta 9 galibiyet