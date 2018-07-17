Galatasaray'ın sorunu yabancı sınırı

KRALSPOR

Galatasaray, son yılların en zorlu transfer dönemini yaşıyor.

UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde transfer yapabilmek için oyuncu satması gereken sarı-kırmızılı ekibin Nagatomo ve Onyekuru'nun alınması, Carole'ün dönmesinden sonra 1 yabancı hakkı kaldı.

Son transferlerin ardından bekleyişe geçen Galatasaray'da Fatih Terim'in yeni isimler için kontenjan açması gerekiyor.

MEVCUT KADRODA 13 YABANCI BULUNUYOR

Galatasaray'da sözleşmesi biten yabancı oyuncular takımdan ayrılmasına rağmen kadroda 13 yabancı futbolcu bulunuyor. Nagatomo'nun takıma kazandırılması, Onyekuru'nun kiralanması ve Sevilla'da kiralık oynayan Carole'un dönmesiyle yabancı kontenjanında sadece 1 futbolculuk yer kaldı.

TERİM'İN ÖNEM VERDİĞİ 2 BÖLGE VAR

Galatasaray'ın yurt dışı kampından sonra Carole'un gönderilmesi gündemde ancak sarı-kırmızılı ekipteki futbolcular Şampiyonlar Ligi faktöründen dolayı takımdan ayrılmak istemiyor.

Fatih Terim'in yönetimden özellikle transfer istediği 2 bölge var. Denayer'in kiralık sözleşmesi bittiği bir stoper alınacak, Terim ise Denayer'in tekrar alınmasını istiyor. Bunun yanında Gomis'in yanına bir forvet daha alınması gündemde. Bu iki bölgenin yanı sıra orta sahaya da bir takviye yapılacak.

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam etse de yabancı sınırındaki sorun çözülmeden kadroda yeni isimlerin katılması zor görünüyor. Terim ya kadrodan yabancı oyuncu gönderip transfer yapacak ya da bu sorunu yerli oyuncularla çözecek.

Galatasaray'ın yabancı futbolcuları: Bafetimbi Gomis, Fernando Reges, Garry Rodrigues, Lionel Carole, Maicon Roque, Mariano Ferreira, Martin Linnes, Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Fernando Muslera, Yuto Nagatomo, Henry Onyekuru.