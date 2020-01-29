Galatasaray'ın stoper hedefi Gianetti

Kongolu stoper Luyindama'nın çapraz bağlarının kopması sonucu sezonu kapatmasıyla savunmacı arayışlarına giren Galatasaray, Arjantinli Gianette için kulübüyle görüşüyor.

500 BİN EUROLUK TEKLİF

Sampdoria’dan Jeison Murillo'yu isteyen ancak oyuncunun Celta Vigo'yu seçmesiyle eli boş kalan sarı-kırmızılı takım, Velez Sarsfield'ın stoperiyle anlaşmak üzere.

26 yaşındaki futbolcunun kulübüne 500 bin euroluk teklif yapılırken, Gianetti'ye de yarım sezon için 500 bin euro önerildi.

Fatih Terim'in raporuyla kiralama teklifi yapılan Arjantinli isim, takımında düzenli olarak oynuyor ve sarı-kırmızılı ekibe hazır olarak gelecek.

Velez Sarsfield'ın onay vermesi durumunda transferin biteceği öğrenildi.

Öte yandan Gianetti, 14 maçta 1 gol kaydetti.