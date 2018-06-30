Galatasaray'ın transfer gündemindeki 3 isim

Transfer operasyonuna başlayan ve ilk takviyesini Akhisar’dan ayrılan Muğdat Çelik’le yapan Galatasaray’ın asıl hedefi farklı.

Şampiyonlar Ligi’nde güçlü bir kadroyla mücadele etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, şu sıralarda 3 önemli yıldızla birden görüşme halinde.

TERİM ÇOK İSTİYOR

Fatih Hoca'nın transferdeki 1 numarası Ahmed Musa, Nijerya’nın Dünya Kupası’ndan elenmesiyle birlikte transfer görüşmelerine başladı. Bonservisi Leicester City’de bulunan 25 yaşındaki forvetin çok ciddi iki talibi var.

Bunlardan biri Rus kulübü CSKA Moskova, diğeri de Galatasaray. Genç yıldızın, iki takıma da çok sıcak baktığı ancak son kararı bir türlü veremediği belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi kozuyla işi bitirmeye kararlı.

TREZEGUET SÜRE İSTEDİ

Galatasaray’ın yıllık 2 milyon euro üzerinden el sıkıştığı Trezeguet, imza için 10 gün süre istedi. 23 yaşındaki Mısırlı futbolcuyu Cim Bom’un yanı sıra İngiltere’den Newcastle ve Aston Villa gibi kulüpler de takip ediyor.

Genç yeteneğin bu süre zarfında bu kulüplerle görüşeceği ve daha iyi bir teklif gelmemesi halinde Galatasaray’la anlaşacağı öğrenildi. Trezeguet’nin Kasımpaşa’daki kontratında 5 milyon euroya serbest kalma maddesi bulunuyor.

MİRANDA'YI TAFFAREL İKNA EDECEK

Brezilya Milli Takımı’nın grup aşamasında oynadığı 3 karşılaşmada da 90 dakika sahada kalan Miranda, Galatasaray’ın savunma hattındaki 1 numaralı adayı.

Ancak 33 yaşındaki stoperin, kulübü Inter’le sözleşmesinin devam etmesi, Aslan’ın elini kolunu bağlamış durumda.

Bu nedenle Terim’in yardımcılarından Taffarel, Brezilya kampında tecrübeli oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Ardından Inter’e Miranda’nın bonservisi konusunda bir teklif yapılacak.