Galatasaray'ın transfer listesi

Süper Lig'de dar bir kadroyla şampiyon olan Galatasaray'da tecrübeli teknik adam Fatih Terim, yeni isimleri transfer ederek bol alternatifli bir takım yapmak için çalışmalara başladı.

CAMPBELL VE GOMES ÖNCELİKLİ HEDEFLER

Fatih Terim, cumartesi günü seçimden zaferle ayrılacak olan başkanla salı günü bir araya gelecek. Başarılı teknik adam bu zirvede takımdan gideceklerin ve alınmasını istediği isimlerin listesini verecek. Ardından transfer çalışmaları başlayacak.

Kadroda solak futbolcu azlığına dikkat çeken Terim'in ilk hedefinin Joel Campbell olduğu öğrenildi. Sezonu Betis'te geçiren Kosta Rikalı kanat forvetin sözleşmesi bu ayın sonunda bitecek.

Cimbom'un bir diğer hedefi Barcelona'nın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Andre Gomes. Portekizli isim Katalan devinden ayrılacağını açıkladı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmanın avantajını transferde kullanmak isteyen G.Saray, Gomes'i kiralamak için teklif yapacak.

Terim ayrıca milli futbolcu Emre Mor'un da Celta Vigo'dan kiralanmasına sıcak bakıyor. Emre'nin durumu yeni gelen teknik adamın raporundan sonra netleşecek.

NAGATOMO'YA ALTERNATİF

Galatasaray'ın sol bek için önceliği Japon Nagatomo. Sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğunda önemli katkısı olan Nagatomo, İnter'den ya alınacan ya da tekrardan kiralanacak.

Terim'in Nagatomo dışında bir başka isteği de Juan Bernat. Bayern Münih'te forma bulmakta zorlanan 25 yaşındaki futbolcunun 1 yıllık kontratı kaldı.

Terim, Bernat ve Nagatomo ikilisiyle Galatasaray'ın sol bek sorununu tamamen çözmek istiyor.