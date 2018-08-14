Galatasaray'ın transfer listesindeki 3 isim

Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle transfer yapmakta zorlanan Galatasaray'ın başına bir de döviz kurunda yaşanan artış belası geldi.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Abdurrahim Albayrak, "Amerika'da bir adam var ya... Allah kahretsin, bizi mahvetti. Trump'tan bahsediyorum. Allah'ın cezası bizi mahvetti. Uçak indirdim lafları yok. Ne uçak indirebilirsiniz ne de kaldırabilirsiniz çünkü borcumuz bir günde yüzde 25 çoğaldı" diyerek ne kadar zor durumda olduklarını açıklamıştı.

Şartları sonuna kadar zorlamak isteyen Galatasaray'da takıma dönmek isteyen Denayer ve Ndiaye ile sarı-kırmızılılardan başka bir takımda oynamak istemediğini her fırsatta belirten Emre Akbaba transfer listesindeki 3 isim.

İşte üç oyuncunun son durumu.

EMRE AKBABA

Başakşehir ve Kasımpaşa'yı reddeden Alanyaspor'un 10 numarası, Fenerbahçe'ye de "Galatasaray'dan başka takıma gitmem'' mesajını göndermişti. Hocası Mesut Bakkal da aklı Galatasaray'da olan Emre Akbaba'yı Sivas'ta ilk 11'e almamıştı. Alanyaspor'a "Seneye bedava alırız'' restini çeken sarı-kırmızılı kulübün, 3 milyon euro bonservisle transferi bitirmesi bekleniyor.

JASON DENAYER

Belçikalı savunmacı, İngiltere'den Leeds, İskoçya'dan Celtic ve İtalya'dan Torino'nun yaptığı kiralama tekliflerini Galatasaray'a dönmeyi istediği için kabul etmedi. Menajeri McLoughlin de stoperde oynatma sözünü tutan sarı-kırmızılılara olumlu mesaj gönderdi ve 10 milyon euro bonservis isteyen Manchester City'yi tekrar kiralamaya ikna etmeye çalışıyor.

BADOU NDİAYE

Senegalli orta saha oyuncusu için Dortmund girişimde bulundu ancak kulübü Stoke City 20 milyon euro fiyat çekince aynı paraya Axel Witsel'i aldı. Everton'a da transferi gerçekleşmeyen Ndiaye için Stoke City 2.5 milyon euro kiralama bedeli talep ediyor. Senegalli oyuncu ise Galatasaray'a dönmek istiyor ve sarı-kırmızılı kulüp bu transferi minimum maliyetle bitirmeyi planlıyor.

Abdurrahim Albayrak: Trump yüzünden transfer yapamıyoruz VİDEO

