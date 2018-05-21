Galatasaray'ın transfer politikası

KRALSPOR

Galatasaray, Süper Lig'de zorlu sezonu şampiyon olarak tamamladı. 21. kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı ekipte gelecek sezonun planları yapılıyor. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olan Galatasaray'da Fatih Terim mesaiye erken başladı.

KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİM OLACAK

Tüm sezonu 14-15 kişilik rotasyonla oynayan Galatasaray'da gönderilecek birçok oyuncu bulunuyor. Öncelikle sözleşmesi bitecek oyuncuların büyük bölümü takımdan gönderilecek.

Fatih Terim, yaklaşık 1 ay sonra sözleşmesi bitecek olan Carrasso, Koray Günter, Hakan Balta, Latovlevici ve Umut Gündoğan kesin olarak takımdan gönderecek. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Tarık Çamdal'dan ise kendisine kulüp bulması istenecek ve bonservisi konusunda her türlü kolaylık yapılacak.

Sözleşmesi bitecek, Yasin Öztekin ve Donk'la masaya oturacak olan G.Saray yönetimi maddi anlamdan uygun bir anlaşma yapmanın yollarını arayacak. Sarı-kırmızılı kulübü transfer anlamında en çok düşündüren durum Finansal Fair Play kuralları. Galatasaray'ın her mevkiye yeterince transfer yapma durumu olmadığı için bu isim rotasyon oyuncusu olarak kadroda düşünülüyor.

NAGATOMO VE DENAYER HAMLESİ

Galatasaray'da sezonu kiralık olarak geçiren ve Terim'den tam not alan Nagatomo'nun bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılılar, en kötü ihtimalle Japon futbolcuyu yeninden kiralayacak. Ayrıca Manchester City'den kiralanan Denayer'in de 1 yıl daha kiralanması gündemde. (Bu haber Kralspor.com'dan alınmştır)





FFP İÇİN SATILACAK İSİMLER VAR

UEFA'dan Galatasaray'a Avrupa'dan men cezası gelmeyecek ancak beklenti transfer konusunuda bir sınırlama gelmesi yönünde. Daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın aldığı "sattığın oyunculardan elde ettiğin gelirle transfer yapabilirsin" sınırlamasının G.Saray'a da gelmesi söz konusu.

Galatasaray bu durumda bazı oyuncularını satmak zorunda kalacak. Fatih Terim'le kriz yaşayan ve gelecek sezon kadrosunda düşünülmeyen Tolga Ciğerci satılacak. Tolga'yı Tudor'un başına geçtiği Udinese'nin istediği biliiyor.

Sarı-kırmızılı kulübün satmayı düşündüğü 1 numaralı isim ise Garry Rodrigues. Premier Lig ekiplerinin takibinde olan Rodrigues için astronomik bir teklifin geleceği yazılıyor.