Galatasaray'ın Trezeguet aşkı bitmiyor

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı.

Sezon başında ve devre arasında Mısırlı futbolcu Trezeguet için Kasımpaşa'nın kapısını çalan sarı-kırmızılılar, istenilen yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferi gerçekleştirememişti.

Ancak 24 yaşındaki futbolcudan vazgeçmeyen teknik direktör Fatih Terim'in yönetimle bir görüşme yaptığı ve, "Benim için gelecek sezonun olmazsa olmaz transferi" dediği öğrenildi.

DİAGNE'YE DE FAYDASI OLUR

Paşa'dan alınan Diagne'nin performansından memnun olmayan Terim'in, Mısırlı futbolcunun transferiyle golcü futbolcunun da yükselişe geçeceğini düşünüyor.