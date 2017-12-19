Galatasaray'ın Tudor'a ödeyeceği tazminat

Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası Galatasaray yönetiminin teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırma kararı almasından sonra tecrübeli çalıştırıcının ne kadar tazminat alacağı belli oldu.

400 BİN EURO ÖDENECEK

Sarı kırmızılı takımın başında ilk maçına Şubat 18'de çıkan, o günden bu yana 33 maçta 18 galibiyet 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan ve 1,76 puan ortalaması tuturabilen Igor Tudor'a Galatasaray'ın bu ayrılığın ardından 400 bin Euro tazminat ödeyeceği öğrenildi.

Hatırlanacağı gibi Galatasaray, Karabükspor'un başındayken Tudor'u almak için 150 bin euro fesih bedeli ödemişti.