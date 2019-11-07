Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi şansı

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya geldi.

Rakibine 6-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını kaybeden sarı-kırmızılılarda, artık tek hedef UEFA Avrupa Ligi.

NASIL UEFA AVRUPA LİGİ'NE GİDERİZ?

Grubunu 3. sırada tamamlaması durumunda yoluna UEFA'da devam edecek olan Cimbom, 5. hafta karşılaşmasında sahasında Club Bruggu'ü konuk edecek.

Brugge'ü yenersek:

Temsilcimiz Brugge'ü mağlup ederse, 1 maç kala Belçika temsilcisinin 2 puan önüne geçmiş olacak. G.Saray, son karşılaşmada PSG ile berabere bile kalsa Club Brugge-Real Madrid maçının sonucuna bakmaksızın grubu 3. sırada tamamlamış olacak.



Aslan; Brugge'ü mağlup eder, son maçlarda her iki takım da rakiplerine mağlup olursa yine Avrupa Ligi biletini temsilcimiz almış olacak.



Berabere kalırsak:

Müsabaka berabere biterse G.Saray'ın puanı 2, Brugge'ün ise 3 olacak. Böyle bir durumda grubu 3. sırada biterecek olan takımı son maçlar belirleyecek.

Yenilirsek:

Şayet Cimbom evinde Belçika ekibine yenilirse, grup sonuncusu olacak ve bu sezon Avrupa defterini erken kapatacak.

Puanlar eşit olursa:

Bir diğer ihtimal ise şu; Eğer puanlar eşit olursa önce ikili averaja, o da aynıysa attığı gol sayısına bakılacak.

KALAN MAÇLAR

26 KASIM SALI

TSİ 20.55 / GALATASARAY - Club Brugge

TSİ 22.00 / Real Madrid - PSG

11 ARALIK ÇARŞAMBA

TSİ 23.00 / PSG - GALATASARAY

TSİ 22.00 / Club Brugge- Real Madrid

PUAN DURUMU