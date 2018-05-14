Galatasaray'ın UEFA ile yaptığı anlaşma

UEFA, Galatasaray'la ilgili kararını haziran ayında verecek. Mustafa Cengiz'in Avrupa'dan men cezası gelmeyeceğini açıklamasıyla birlikte sarı-kırmızılıların yol haritası da belli oldu. UEFA, Galatasaray'a 'sattığın oyunculardan elde ettiğin gelirle transfer yapabilirsin' diyecek.

Mustafa Cengiz ile UEFA finansal kontrol kurulu arasındaki anlaşma kârlılığı öne çıkartıyor. Men cezasından kurtulan Galatasaray için üç sezonluk bir planlama çizildi. Bu planlama 2018-19, 2019-20 ve 2020-21 sezonlarını kapsayacak.

SATTIĞIN KADAR AL

Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye de uygulanan Finansal Fair Play kuralı, şimdi de Galatasaray için uygulanacak. Galatasaray, 2018-19 sezonunda sadece oyuncu satışından elde ettiği parayla yeni transfer yapabilecek.

Galatasaray yönetimi, 2019-20 ve 2020- 21 sezonlarında transfer bütçesini kârına göre oluşturacak. Sarı-kırmızılı ekip kârının 7 katı kadar parayı transfer için kullanabilecek.

Galatasaray'ın UEFA ile yaptığı anlaşmanın bir diğer maddesi daha önce olduğu gibi yine maaş bütçesine yönelik. Şu an primler ve tüm harcamalar dahil 65 milyon euronun üzerinde bir maaş bütçesi olan Galatasaray, bunu kademeli olarak düşürecek. Bu rakam önce 60 milyon euroya sonra daha da aşağılara çekilecek.

SEÇİM SONRASI AÇIKLAMA YAPILACAK

UEFA, Galatasaray'la ilgili kararını başkanlık seçiminden sonra yapacak. Mustafa Cengiz yönetimi devam ederse yapılan anlaşma açıklanacak, eğer yönetim değişirse yeni başkandan da aynı maddeler üzerinden bir anlaşma istenecek.