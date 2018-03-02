Galatasaray'ın UEFA planı

Galatasaray'ın başındaki en büyük sorun UEFA'nın Finansal Fair-Play kuralları. Daha önce Avrupa bileti elinden alınan sarı-kırmızılılar mali olarak kulübü düzlüğe çıkarmak isterken oyuncu maaşlarının sınırlanmasından, Riva ve Florya arazilerinin satışına kadar çok sayıda plan da devreye sokuldu.

Görevi Dursun Özbek'ten alan Mustafa Cengiz ve yöneticileri de UEFA ile 9 Mart'ta yapılacak görüşme için var güçleri ile çalışıyor. Başkan Cengiz, kulübün bir kez daha Avrupa dışında kalmaması için tüm imkanları seferber ederken UEFA yetkililerine de madde madde planlarını, projelerini ve bugüne kadar yapılanları gösterecek.

1- ŞEFFAF YÖNETİM

Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler, görevi devraldığı Dursun Özbek'in yönetimine göre UEFA'ya her şeyi daha detaylı anlatacak. Kulübün yapısını tüm şeffaflığı ile yansıtacak olan Mustafa Cengiz, iki yönetim arasında mali yapıdaki farkları da bir bir gösterecek.

2- MAAŞLAR DÜŞÜYOR

Badou Ndiaye, Nigel de Jong gibi isimlerin gidişi sonrasında maaş yükünün daha da hafiflediğini UEFA'ya sunacak olan yönetim, sezon sonunda maaş yükünün daha da hafifleyeceğini detayları ile iletecek.

3- ÖDEMELER AKSAMAYACAK

Yeni yönetimin, geçmişe yönelik oyuncu alacaklarını ödemesi de UEFA toplantısında gösterilecek. İki yönetimin farklı olduğu ve bundan sonra da oyuncu maaşlarının tam zamanında ödeneceği Aslan'ın UEFA yetkililerine vereceği sözlerden.

4- KUR FARKI ANLATILACAK

Mali olarak kulübü zorlayan kurdaki dalgalanma da Aslan'ın elini güçlendiren maddelerden. Oyunculara Euro ve dolarla ödeme yapıldığı ancak gelirin TL olduğu da başkan Mustafa Cengiz'in toplantıda altını çizeceği noktalardan.

5- BORÇLAR TL'YE ÇEVRİLECEK

Başkan Mustafa Cengiz bir de projesini anlatacak. Euro ve dolar cinsinden alınan kredilerin kulübe büyük yük getirdiğini bilen Cengiz, yeni dönemde bankalarla yapılacak büyük bir anlaşma ile aynı Ünal Aysal dönemindeki gibi tüm kredilerin kapatılarak borçların TL olarak devam edeceği garantisini verecek.

6- TARAFTAR FAKTÖRÜ

Şu anda Spor Toto Süper Lig'de en çok seyirci ortalaması olan kulübün G.Saray olması da başkan Cengiz'in bahsedeceği konulardan. G.Saray gibi hem Türkiye hem de Avrupa'da milyonlarca taraftarı bulunan bir kulübün Avrupa kupalarında yokluğunun UEFA'ya da zarar vereceği üzerinde de durulacak.