Galatasaray'ın UEFA'dan alacağı cezalar

UEFA ile 4 yıllık anlaşmaya varan Galatasaray'a uygulanacak yaptırımlar belli oldu.

Mustafa Cengiz yönetiminin imza atmaya hazırlandığı anlaşma gereği 2016’da yapılan anlaşmaya uyulmayıp zarar edildiği için, UEFA tarafından sarı-kırmızılı kulübe 6 milyon euro para cezası kesilecek.

UEFA ile yapılan anlaşmanın ana maddeleri ise şu şekilde;

*Sattığın kadar oyuncu alınacak.

*Şampiyonlar Ligi için listeye 25 yerine 21 oyuncu yazılacak.

*6 milyon euro para cezası, 2.5 milyonu peşin, kalan rakam alacaklardan düşülecek.

*1. yıl 20 milyon euro, 2. yıl 10 milyon euro, 3. yıl sıfır zarar, 4. yıl 10 milyon euro kâr şartı.

PARA CEZASI HESAPTAN DÜŞECEK

UEFA, Galatasaray'ın aldığı para cezasını şu anda zor duruma sokmamak için Şampiyonlar Ligi katılım bedelinden düşülecek.

Bir diğer yaptırım ise bonservis kısıtlaması olacak. UEFA, G.Saray'a önümüzdeki 4 sezon için imzalayacağı anlaşmada bonservis kısıtlaması getirecek. Yani Galatasaray, sattığı oyunculardan gelecek bonservisle transfer yapabilecek.