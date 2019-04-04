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Galatasaray'ın yaptığı ibra itirazı sonuçlandı

12. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatarasay Denetim Kurulu'nun kongrede alınan idari ibrasızlığa tedbir konulması için yaptığı başvuruyu onayladı.

Galatasaray'ın yaptığı ibra itirazı sonuçlandı
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Sarı kırmızılı kulübün açtığı dava sonucu, Denetim Kurulu’nun ibrasızlığına tedbir konulması kararı çıktı.

BAŞVURU ONAYLANDI

12. Asliye Hukuk Mahkemesi, Denetim Kurulu’nun 23 Mart’taki kongrede alınan idari ibrasızlığa tedbir konulması için yaptığı başvuruyu onayladı.

Öte yandan bu dava dışında açılmış 4 dava daha bulunuyor. Başkan Mustafa Cengiz ve ekibi, yönetimin idari ibrasızlığına tedbir konulması kararının da çıkmasını bekliyor.

SEÇİM ZORUNLULUĞU ORTADAN KALDIRILDI

Bu kararla, Denetim Kurulu’nun ibrasızlığına tedbir konulması seçim zorunluluğunu ortadan kaldırdı.

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