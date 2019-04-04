1 Galatasaray'ın yaptığı ibra itirazı sonuçlandı 12. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatarasay Denetim Kurulu'nun kongrede alınan idari ibrasızlığa tedbir konulması için yaptığı başvuruyu onayladı.

2 Ali Koç: Ne kadar isterseniz gönderin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fener Ol kampanyasının açılış konuşmasında "10 Lira, 100 lira, 1000 Lira ne kadar istiyorsanız verin" dedi.

3 Fener Ol kampanyası başladı Sarı-Lacivertliler'in mali açıdan kurtuluş formülü olarak gördüğü, "Fener Ol" projesi 19.07'de FBTV'de başladı.

4 Harun Tekin: Galatasaray derbisini kazanmak istiyoruz Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Harun Tekin Galatasaray derbisi hakkında yaptığı açıklamada "Taraftara bu sezon borcumuz var, Galatasaray yenmek istiyoruz" dedi.

5 Trabzonspor Jan Durica'ya 400 bin euro ödeyecek TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un Jan Durica'ya 400 bin euro (2.5 milyon TL) ödemesine karar verdi.

6 Manisaspor'un kupaları 59 bin liraya satıldı Tarihinin en zor günlerini yaşayan Manisaspor'un kupaları, kulüpten alacaklı olan kasap Ahmet Kibar tarafından 59 bin liraya açık artırmada satıldı. Manisaspor cephesi ise kupaları geri istiyor.

7 Fener Ol kampanyasına futbolculardan destek Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başlattığı destek kampanyasına, sarı-lacivertli bazı futbolcular da aylık maaşlarının yüzde 10'unu vererek destek olacak.

8 Futbolcuların estetiksiz halleri Estetik denince akla genelde magazin dünyasının ünlü isimleri gelir. Ancak estetik yaptıran sadece onlar değil. Estetikle büyük değişime uğrayan futbolcular da var.

9 Araplar Jailson'u istiyor Fenerbahçe'de son haftalarda yedek kulübesine hapsolan Jailson'a Suudi Arabistan'dan 6 milyon euroluk teklif geldi.