Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz

Galatasaray'ın seçimli genel kurulu beklenenin aksine büyük bir çekişmeye sahne oldu. Seçim öncesi Dursun Özbek'in rahat kazanacağı şeklinde yapılan yorumlara karşın, Mehmet Cengiz 1703 oy alarak başkan olmayı başardı. Dursun Özbek ise 1623 oy aldı.

Eski başkan Dursun Özbek, son sandık sayılmadan önce Mustafa Cengiz'i tebrik ederek salondan ayrıldı.

BÜYÜK FARKLA BAŞKAN OLAN ÖZBEK, BU KEZ KAYBETTİ

Mayıs 2015'te 2800 oy alarak rakiplerine büyük fark atan ve başkan olan Dursun Özbek, erken seçim kararı alarak mayısta yapılması gereken seçimi ocak ayına almıştı. Camia tarafından baskın seçim yapmakla eleştirilen Dursun Özbek, beklentilerin tam tersi şekilde seçimde mağlup ayrıldı.

Başkanlığı döneminde başta Galatasaray taraftarları olmak üzere birçok kesim tarafından başarısız bulunan Özbek'in bu grafiği sandığa yansıdı ve rakibi Mustafa Cengiz'e başkanlık koltuğunu bırakmak zorunda kaldı.

MUSTAFA CENGİZ'İN LİSTESİ

Asil üye: Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz

Yedek üye: Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arif Badur.

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