Galatasaray'ın yeni sezon formaları sızdırıldı

Daha önce A Milli Futbol Takımı'nın yeni formalarını önceden sızdıran ve doğru bilen hesap, şimdi de sarı kırmızılıların gelecek sezon giyeceği formaları takipçileriyle paylaştı.

ÖNCE PARÇALI SONRA SİYAH

İlk olarak sarı kırmızılı takımın gelecek sezon giyeceği parçalı forma paylaşılırken, forma taraftardan da büyük beğeni aldı.

Galatasasaray’ın 2018-2019 sezonunda giyeceği deplasman forması siyah zemin üzerine bir kolu sarı, bir kolu kırmızı olarak dizayn edilmiş.

Taraftarın deplasman formasına nasıl tepki göstereceği ise merak konusu.